Врезался в дорожный знак и потерял ногу: в Киевской области спасли мотоциклиста

Его пассажирка получила открытые переломы ноги и предплечья.

В населенном пункте Фурсы, в Киевской области, спасли мотоциклиста, потерявшего ногу из-за аварии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел 7 июня, когда 35-летний мотоциклист с 37-летней пассажиркой ехали на мотоцикле из Белой Церкви.

"Внезапно водитель на мотоцикле заехал в зеленую зону и врезался в дорожный знак. Ему диагностировали ампутацию ноги, вторая нога была также сильно повреждена. Пассажирка получила открытые переломы ноги и предплечья", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали первую помощь и передали медикам. Полицейские призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть бдительными за рулем.

Напомним, в Киевской области 18-летний мотоциклист, проигнорировав запрещенный сигнал светофора, врезался в автомобиль и людей на пешеходном переходе.