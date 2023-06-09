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Врезался в дорожный знак и потерял ногу: в Киевской области спасли мотоциклиста

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Врезался в дорожный знак и потерял ногу: в Киевской области спасли мотоциклиста

В Киевской области произошло ДТП с мотоциклистом

Его пассажирка получила открытые переломы ноги и предплечья.

В населенном пункте Фурсы, в Киевской области, спасли мотоциклиста, потерявшего ногу из-за аварии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел 7 июня, когда 35-летний мотоциклист с 37-летней пассажиркой ехали на мотоцикле из Белой Церкви.

"Внезапно водитель на мотоцикле заехал в зеленую зону и врезался в дорожный знак. Ему диагностировали ампутацию ноги, вторая нога была также сильно повреждена. Пассажирка получила открытые переломы ноги и предплечья", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали первую помощь и передали медикам. Полицейские призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть бдительными за рулем.

Напомним, в Киевской области 18-летний мотоциклист, проигнорировав запрещенный сигнал светофора, врезался в автомобиль и людей на пешеходном переходе.

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Дата публикации
Просмотры
395
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