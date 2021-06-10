Врезался в микроавтобус: в Тернопольской области в ДТП погиб 13-летний школьник (фото)

Обстоятельства ДТП расследует полиция.

В г. Подгайцы Тернопольской области в ДТП погиб 13-летний школьник. Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

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ДТП произошло 10 июня около 5:00 утра. По данным следствия 13-летний парень, выезжая на мотоцикле со второстепенной дороги на основную, не пропустил микроавтобус и врезался в него. От полученных травм парень погиб на месте аварии.

Правоохранители добавили, что для того, чтобы управлять мотоциклом или скутером, нужно иметь водительское удостоверение, которое выдают с 16 лет.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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