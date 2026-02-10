ВРФ заговорили о «контрнаступлении» ВСУ: что на самом деле происходит на важных участках фронта

Танк. / © Associated Press

Реклама

В России, вероятно, ложно утверждают, что украинские войска проводят «контрнаступление» вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, чтобы опровергнуть предыдущие ложные сообщения о якобы продвижении России в этом районе.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

В частности, отмечают аналитики, так называемый российский «военкор» утверждал, что якобы ВСУ пользуются туманной погодой и недавней блокировкой использования захватчиками терминалов Starlink в Украине для проведения «контрнаступления» вблизи Сосновки, Новоалександровки и Нечаевки, а также продвижения в Тернуват.

Реклама

Связанный с Кремлем российский милблогер утверждал, что украинские защитники впервые за долгое время начали «локальное контрнаступление» на востоке Запорожской области. Другие военкоры также утверждали, что украинская армия контратакует с помощью бронетехники вблизи Орестополя, Великомихайловки, Терноватого, Прилук, Заречного, Песчаного и Доброполья во время тумана и снижения возможностей российской связи.

Кроме того, в РФ утверждали, что украинские военные вытеснили захватчиков с позиций к западу от Прилук и в Придорожном.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что ВСУ контролируют Терноватое после того, как войска страны-агрессорки безуспешно попытались провести поднятие флага в населенном пункте, чтобы предоставить якобы доказательства его захвата. В

По словам Волошина, линия фронта сейчас расположена по меньшей мере в 10-15 километрах от Терноватого. Однако он опроверг заявления российских «милблогеров» о якобы «контрнаступлении» Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские войска в этом районе проводят разведывательные и поисковые миссии для выявления российских инфильтрационных и диверсионных групп, но отметил, что эти действия не являются контрнаступлением.

Реклама

Также Волошин отметил, что военные России преувеличивают свои продвижения в этом районе и оценил, что сейчас они пытаются использовать заявления о контрнаступлении ВСУ, чтобы контролировать свою ложь.

«ISW наблюдали многочисленные жалобы от самих российских „милблогеров“ на систематическую практику командиров РФ, которые посылают ложные отчеты своему начальству о якобы наступательных действиях. Они, вероятно, преувеличивали российские наступательные действия в направлениях Александровки и Гуляйполя и теперь пытаются использовать вид украинского „контрнаступления“, чтобы оправдать свое отступление на передовые позиции, которые вероятно удерживали российские войска в течение некоторого времени», — говорится в отчете.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о том, что армия агрессорки РФ продвинулась в двух областях. В частности, в районе Гуляйполя, что в Запорожской области.

В то же время в ISW заявили о подготовке России к новому этапу войны против Украины . Враг планирует развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке летом. Кремль намерен привлечь стратегические резервы, формирование которых продолжается, по меньшей мере, с прошлого года.