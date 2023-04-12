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Вручать повестки могут вне зависимости от места военного учета: юрист обнаружила "пробел" в новых правилах

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Вручать повестки могут вне зависимости от места военного учета: юрист обнаружила "пробел" в новых правилах

Коллаж. Повестки обещают вручать повсюду

Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места военного учета. Как это будет работать на практике?

Новое постановление Кабмина, согласно которому во время мобилизации в стране украинцам теперь могут вручать повестки независимо от места их военного учета, на практике может оказаться несовершенным.

Об этом сказала адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале объяснила.

Она смоделировала ситуацию, когда военнообязанный мужчина из Харькова уехал во Львов в командировку на один день. К нему подходят представители Территориального центра комплектования и предоставляют все необходимые документы, проверяют документы и планируют выписать повестку.

"Куда они будут выписывать вам повестку? К примеру, по прописке в Харьков. А за чьей подписью? За подписью руководителя ТЦК Львова. А как может руководитель львовского военкомата в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения ТЦК г. Харьков и дату его принятия и подписания, согласно которому военнообязанному нужно будет явиться в военкомат Харькова", — сказала Кравченко.

Юрист напомнила, что в повестке должны быть указаны и заполнены определенные нормой законодательства реквизиты.

"Пока единственный реестр военнообязанных не запущен в работу. Как будет отслеживаться вручение такой повестки, как будут передаваться корню расписок о вручении или актах отказа от получения повесток? По почте или как?" – добавила она.

Напомним, ранее украинцы пытались оспаривать вручение повесток не по месту их регистрации. Однако в суде не могут упразднить приказ о мобилизации и освобождать мужчин от прохождения службы.

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Дата публикации
Просмотры
286
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