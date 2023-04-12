Вручать повестки могут вне зависимости от места военного учета: юрист обнаружила "пробел" в новых правилах

Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места военного учета. Как это будет работать на практике?

Новое постановление Кабмина, согласно которому во время мобилизации в стране украинцам теперь могут вручать повестки независимо от места их военного учета, на практике может оказаться несовершенным.

Об этом сказала адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале объяснила.

Она смоделировала ситуацию, когда военнообязанный мужчина из Харькова уехал во Львов в командировку на один день. К нему подходят представители Территориального центра комплектования и предоставляют все необходимые документы, проверяют документы и планируют выписать повестку.

"Куда они будут выписывать вам повестку? К примеру, по прописке в Харьков. А за чьей подписью? За подписью руководителя ТЦК Львова. А как может руководитель львовского военкомата в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения ТЦК г. Харьков и дату его принятия и подписания, согласно которому военнообязанному нужно будет явиться в военкомат Харькова", — сказала Кравченко.

Юрист напомнила, что в повестке должны быть указаны и заполнены определенные нормой законодательства реквизиты.

"Пока единственный реестр военнообязанных не запущен в работу. Как будет отслеживаться вручение такой повестки, как будут передаваться корню расписок о вручении или актах отказа от получения повесток? По почте или как?" – добавила она.

Напомним, ранее украинцы пытались оспаривать вручение повесток не по месту их регистрации. Однако в суде не могут упразднить приказ о мобилизации и освобождать мужчин от прохождения службы.

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