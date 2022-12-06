Вручают ли сейчас повестки на блокпостах: объяснение от главы МВД

Монастырский уверяет, что в Украине достаточно добровольцев, которые сами приходят к пунктам комплектования (бывшим военкоматам).

В Украине пока нет необходимости вручать военнообязанным повестки на блокпостах, ведь есть достаточно добровольцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

"У нас большое количество добровольцев, которые приходят в пункты комплектования, чтобы быть мобилизованными в ВСУ. Поэтому сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что у них есть возможность отбирать лучших. Поэтому сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах", – сказал руководитель МВД.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада 16 ноября продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

В ВСУ объяснили, что могут усиливать мобилизацию в случае обострения ситуации на фоне. Однако сейчас есть тенденция к уменьшению категорий, подлежащих мобилизации, а не увеличению.

Военным рассказал, какое наказание ожидает уклонистов-переселенцев, которые сбежали на запад страны и скрываются от мобилизации. А Командование Сухопутных войск объяснило, какие категории украинцев чаще всего призывают на службу.

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