Вручение повестки без привязки к месту жительства: юрист объяснил нововведение

Получение повестки от ТЦК не по месту учета – теперь распространена практика.

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет. Теперь повестку можно получить не только в том регионе, где зарегистрирован военный учет – Кабмин принял постановление №318 от 7 апреля 2023 года.

Детали о вручении повестки без привязки к месту жительства в комментарии "24 каналу" объяснил адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Он рассказал, что поправками в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки от 23 февраля 2022 года (внесенные постановлением правительства № 318) был внесен пункт:

– о военной службе по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

По словам юриста, этого уточнения ранее в законодательстве не было.

До этого повестки на блокпостах вручались по территориальному принципу, хотя это правило было достаточно формальным. Их могли выписать тем, у кого есть постоянная регистрация на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП.

Он также отметил, что раньше право составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только его "родной" военкомат, сейчас все, независимо от места регистрации фигуранта.

"Отныне, если лицу, состоящему на учете, например, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание", — пояснил Юрчак.

Напомним, адвокаты объяснили, могут ли мобилизовать военнообязанного не по месту прописки.

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