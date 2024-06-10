Вручение повестки: можно ли отказаться и какие могут быть последствия

Отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий может категория лиц, исключаемых из военного учета.

Мобилизация продолжается. Нюансы по вручению повестки остаются одними из самых актуальных вопросов среди военнообязанных. От нее отказаться можно, однако при конкретных обстоятельствах.

Когда можно отказаться от повестки и что грозит нарушением — рассказываем дальше.

Как должна выглядеть повестка

В повестке по новому закону о мобилизации должны быть указаны:

ФИО и дата рождения – кому адресована повестка;

наименование ТЦК, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Можно ли отказаться от повестки в общественном месте

По словам адвоката юридической компании "Миллер" Юрия Мельника, вручать повестки в общественных местах законно, а вот выписывать повестку на улице нет.

Повестки должны выписываться на конкретное лицо именно в центре комплектования. Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу — такие действия фактически незаконны. Их можно считать подлогом документов и вызвать полицию. должны зафиксировать факт обращения и незаконные действия, принять объяснения.

Кто может отказаться от повестки

Как объясняет адвокат Ярослав Звоненко, никаким действующим нормативно-правовым актом не предусмотрена четкая возможность для прямого отказа от повестки.

Отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий может категория лиц, исключаемых из военного учета. Поскольку такие лица с момента исключения из учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также отказаться от повестки можно в следующих условиях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает неуполномоченное лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Адвокат рассказывает об одном из случаев.

"Олег получил мобилизационную повестку на отправку, однако у него были объективные причины, чтобы от нее отказаться. Поскольку его родная мать находилась на стационаре в больнице с подозрением на инсульт и диабет. Кроме него, никто не мог за ней ухаживать и помогать в ее состоянии. .Соответственно мы составили для нашего клиента письмо к ТЦК с обоснованием обстоятельств.

Штраф за отказ от повестки

При отказе от повестки представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа от получения повестки. Вы тоже не обязаны ничего писать или ставить подпись в настоящем акте. Если акт все же составят, дело будет рассматривать руководитель центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1 700 грн за нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях).

Наложение такого штрафа можно оспорить в местном суде.

Если вы нарушаете упомянутые правила учета, то подлежите административной ответственности. Уголовная ответственность за уклонение от военного учета применима не за первое нарушение учета, а только после предупреждения руководителем центра комплектования, когда вы не явились за повесткой для уточнения учетных данных.

Наказание от 3 до 5 лет, согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации может быть назначено в случае, если вы уточнили учетные данные, прошли медкомиссию, вам вручили повестку о призыве на службу, но в определенное время вы не пришли в центр комплектования.

Напомним, юристы разъяснили, в каких случаях законно отказаться от повестки.

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