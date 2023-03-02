Вручение повестки "на камеру": наказывать за уклонение от мобилизации станет проще

Адвокат отметил, что новость об использовании бодикамер во время вручения повесток многие не восприняли серьезно.

Полицейские во время совместного патрулирования с представителями ТЦК и СП (бывшее название военкоматов – Ред.) благодаря бодикамерам будут фиксировать процесс вручения повесток.

Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале объяснил, как это повлияет на украинцев.

По его словам, наказывать за отказ прибыть в военкомат теперь будет проще.

"Новость об использовании бодикамер во время вручения повесток многие люди не восприняли серьезно. Мол, отсутствует нормативная база, неправомерное применение, не будет доказательством. Это ошибка!", — отметил Симутин.

Адвокат привел реальный пример: "Во время совместного патрулирования с полицейскими представитель ТЦК вручает вам повестку. Вы ее получили или отказались от получения, и в определенное время не прибыли в военкомат, считая, что не докажут и пройдет. Но вы забыли, что все зафиксировала бодикамера полицейского", – говорит юрист.

Он отмечает, что видео с бодикамеры однозначно будет доказательством вины уклониста.

Как накажут за неявку в военкомат

"Представитель ТЦК составит протокол и привлечет видео. Военным вынесет постановление о привлечении к административной ответственности за уклонение от военного учета со штрафом 3400 грн", — объясняет Симутин.

По его словам, после повторного вручения повестки и неприбытия в военкомат без уважительных причин, открывают уголовное преследование за уклонение от мобилизации, где одним из основных доказательств будет видео.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток для "объективных оценок конфликтов".

Скандалы при вручении повесток

Ранее по Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. Также общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.

Аналогичный случай произошел в Днепре. В Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

На Закарпатье военные также силой тянули мужчину по асфальту.

Мобилизированный из Тернополя, которому повестку вручили прямо на улице, погиб в Донецкой области через месяц после призыва. По словам родных погибшего, мужчину бросили на передовую без подготовки. Он пробыл на фронте 5 дней и погиб.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?