Вручение повестки на работе и съемка действий сотрудников ТЦК: что нужно знать гражданам

Каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, чтобы быть уверенным в своей безопасности.

В Украине объявлено военное положение. Продолжается общая мобилизация, в рамках которой проводятся специальные мероприятия, в частности призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины на военную службу. Этот процесс, безусловно, должен осуществляться с учетом закона.

Все, что нужно знать о работе сотрудников ТЦК и порядке вручения повесток, читайте в материале ТСН.ua.

Что делать, если повестка пришла на работу

Известно, что закон разрешает вручение повестки военнообязанным лицам по месту их работы. Работодатель имеет четкие обязательства не только известить, но и проконтролировать явку работника в военкомат. Адвокат Андрей Карпенко пояснил, что после получения от ТЦК повестки на предприятие, где указано, кто и на какое время вызывается, алгоритм действий должен быть таким:

выдать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП;

доказать приказ до сведения призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП;

в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП;

проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных ТЦК и СП.

"Если работник отказывается от подписи на приказе, которым его сообщают о необходимости явки в военкомат – составляется акт об отказе от подписи приказа в присутствии трех человек и отправляют его в ТЦК", – отметил адвокат.

Существует ли мобилизационный план для предприятий

Как сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф", плана по мобилизации для предприятий не существует. Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных и ТЦК доказывает им распоряжение об их оповещении. Другими словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, говорит Истомин, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию.

"Но есть такие руководители, которые не хотят выполнять эти распоряжения. В таких случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил военного учета. Первый раз за правонарушение на должностных лиц налагается штраф от 200 до 300 тысяч рублей (от 3400 до 5100 грн), вторично – от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 грн)", – говорит Истомин.

При этом следует понимать: штраф не освобождает человека от исполнения обязанностей и не разрешает нарушать законодательство.

Какие документы должны иметь при себе сотрудники полиции и ТЦК

Специалисты "Адвокат Права" напоминают, что работники ТЦК и СП не вправе проверять документы у гражданских граждан и военнообязанных без причины. Именно поэтому в реальной жизни вы видите тандем "представитель ТЦК + полицейский". Но и это, конечно, не делает вручение повестки простым и законным. Так, очень важно знать, как должна проходить эта процедура.

Полицейский, который обращается к лицу для проверки документов, обязан:

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

назвать основание.

Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию украинца должны предъявить:

приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание.

Кто и где имеет право вручить повестку

Следует знать, что повестку необязательно должен вручать работник ТЦК и СП. Как разъяснили в Министерстве юстиции Украины, она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Таким образом, повестку могут вручать: представители органа СБУ, представители подразделения Службы внешней разведки, представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета), руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный и управляющие многоквартирных домов.

В эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо констатировал: повестку военнообязанному гражданину должны вручить лично.

"Практически можно их вручать повсюду. Это может быть и в парке, и на улице или на блокпосте", – сказал он.

Видеосъемка представителей ТЦК при вручении повестки: запрещено ли это

К сожалению, бывают случаи, когда представители ТЦК и СП нарушают права граждан. Именно поэтому люди пытаются вести видеофиксацию процесса, чтобы защитить себя. Адвокат Яна Меюс отмечает, что в условиях военного положения существует запрет на видеосъемку военнослужащих, их дислокации, расположение военной техники и ее перемещения, работы ПВО. Однако на сотрудников ТЦК и СП она не распространяется.

Правозащитница советует смело доставать свой телефон, а лучше – попросить проходящего мимо человека снять неправомерные действия ТЦК. В таком случае произвести фиксацию процесса действительно необходимо.

"Это может быть использовано в качестве доказательства в случае вынесения в отношении вас постановления о привлечении к административной ответственности и в случае, если вы обжалуете ее в суде", – утверждает Меюс.

При этом каждый должен знать, добавляет она, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права использовать камеру, поскольку законом не предусмотрен порядок использования этих видеокамер.

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