Вручение повестки по почте: сколько дней дают, чтобы явиться в ТЦК

Адвокат раскрыл важный нюанс, когда повестку отправляют военнообязанному почтой.
В случае отправки повестки по почте у человека есть 14 дней с момента подписания повестки, чтобы явиться в ТЦК.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал адвокат Андрей Приходько.
"Вы должны явиться в ТЦК не позднее, чем за 14 дней. Фактически, у человека есть 14 дней с момента, когда повестка была отправлена и до момента, когда вы должны явиться. Потому что сейчас есть ситуации, когда повестки выписывают "на сейчас". Например, к вам подошли, и говорят, чтобы вы уже проехали в ТЦК. Но у вас должен быть этот разрыв 14 дней, для того, чтобы предупредили родных, близких или работодателей. Но важно помнить, что эти 14 дней рассчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее отправки или подписания. Поэтому здесь нужно быть внимательными", – говорит адвокат.
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