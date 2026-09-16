Вручение повестки: юрист объяснил, когда от нее можно отказаться и какие будут последствия

Повестка

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Граждане Украины имеют законное право отказаться от повестки ТЦК, если документ содержит ошибки или издан с нарушениями.

Все нюансы объяснил юрист практики военного права Зорян Павлов.

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Что считается повесткой и как ее вручают

Повестка является официальным вызовом в ТЦК и СП. Ее могут сформировать в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или оформить на бумажном бланке. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

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В документе указывают данные гражданина, название ТЦК, цель вызова, место, дату и время явки, регистрационный номер, подпись должностного лица и сведения о последствиях неявки.

Вызов может быть связан с уточнением военно-учетных данных, постановкой на учет, прохождением ВЛК или призывом во время мобилизации.

Есть ли законные основания не брать повестку

Однако законодательство четко определяет ситуации, когда человек имеет полное право не принимать повестку и не быть мобилизованным.

Такое право имеют только те, кто официально исключен из военного учета, поскольку их правовая связь с ТЦК полностью разорвана. Также повестку можно игнорировать, если военнообязанный недавно актуализировал свои данные и имеет действующую отсрочку, подтверждаемую штрих-кодом в базе «Оберег» или информацией в электронном приложении «Резерв+».

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Какое наказание

Неявка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по должным образом врученной повесткой без уважительной причины может обернуться административным штрафом. В период особого периода его размер для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Мобилизация в Украине — последние новости

После 60 лет большинство военнообязанных будут автоматически исключаться из военного учета. Статус должен обновиться в «Оберіг» и «Резерв+», а обращение в ТЦК понадобится только если данные не изменятся.

Также сообщалось, что граждане до 18 лет могут пересекать границу, но тоже есть определенные ограничения.

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