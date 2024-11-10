Вручение повесток, административное задержание и розыск человека: в ТЦК объяснили, как все происходит

Из-за полномасштабной войны России против Украины продолжаются мобилизационные мероприятия. Военнообязанным раздают повестки и доставляют в ТЦК и СП.

О том, как все происходит, "Общественному" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Романом Истоминым.

Кто и где раздает повестки

По словам Истомина, преимущественно повестки раздают полиция и военнослужащие ТЦК и СП. В группу оповещения могут входить представители органов власти, органов местного самоуправления.

"Если это оповещение осуществляется на территории предприятия, туда могут входить представители этого предприятия. Если оповещение осуществляется на территории многоквартирного дома, представитель правления этого многоквартирного дома может входить в группу оповещения", — отметил представитель.

В повестке указывается конкретная дата и время, когда человек должен прибыть в ТЦК и СП. Если она не приходит, это означает нарушение правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации, что является основанием для обращения в полицию о задержании.

Как происходит задержание работниками ТЦК

Задержать человека может практически любая силовая структура либо правоохранительный орган. Но в рамках мобилизации военнослужащие ТЦК работают вместе с полицией. По словам спикера, ТЦК сообщает полицию о необходимости его доставления для составления протокола об административном правонарушении и последующих действий с ним.

"В пределах своих полномочий полиция такого гражданина разыскивает, задерживает и доставляет. Нет случаев, когда к гражданину, уточнившему свои данные и выполняющему правила военного учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов, как это иногда описывается в анонимных Telegram- каналах. Все действия происходят в соответствии с законодательством", — добавил Роман Истомин.

Технически задержание может производиться следующим образом: человека останавливают, например, на блокпосте, выясняют, что он находится в розыске полиции по обращению ТЦК и СП, задерживают и доставляют в учреждение. Полиция также может выяснить, где проживает человек, и приехать в целях административного задержания в пределах своих полномочий. В таком случае может произойти так называемое "задержание без проверки документов". Ведь полиция уже знает, где находится лицо, и документы проверять нет необходимости.

Сколько длится задержание

После доставки в отделение полиции человека могут задержать всего на три часа. При этом в рамках мер мобилизации после административного задержания доставляют не в полицию, а в ТЦК.

"В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован. Если ВЛК признает гражданина пригодным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки" и он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания", — рассказал представитель Полтавского ТЦК и СП.

Как происходит розыск человека из-за неуточнения данных

После того, как военнослужащие ТЦК и СП посылают в полицию запрос на доставку человека, розыскные меры или меры задержания уже осуществляют непосредственно правоохранители, рассказывает Роман Истомин.

Если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, в розыск автоматически его не подают, по крайней мере пока так. — часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет розыск. мероприятия", — добавил Роман Истомин.

Общий список людей, которые не обновили данные, в ТЦК и СП нет. Информация в полицию передается по каждому правонарушителю.

Как долго могут длиться мобилизационные мероприятия

Как отметил Истомин, мобилизационные меры продолжаются из-за того, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого требуются как техника, так и военнослужащие.

"Силы обороны удерживают это давление, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", — сказал спикер областного ТЦК и СП.

Когда призовут достаточное количество людей для комплектования сил обороны, добавил он, то все меры, включая силовую мобилизацию и административные задержания исчезнут как явление.

Ранее одесские правоохранители ликвидировали преступную группу, члены которой выдавали себя за представителей ТЦК и полиции и выбивали деньги из мужчин мобилизационного возраста.