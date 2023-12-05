"Вручение повесток планируем по электронной почте": Вениславский объяснил механизм

Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе. В нем предусматриваются новые нормы по вручению повестки, отсрочки от военной службы и прав военнообязанных. Под вопросом – условия по демобилизации.

Если депутаты успеют урегулировать все дискуссионные моменты, то у этого документа есть все шансы быть зарегистрированным уже на этой неделе. Об этом рассказал член профильного комитета, представитель президента в Раде Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Вениславский сообщил, что в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработаны два законопроекта. Один из них уже был 4 декабря зарегистрирован в Верховной Раде. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Во-первых, в этом документе определяются права военнослужащих на возможность распространять информацию – а именно, какую информацию они могут распространять, чтобы она не была использована врагом против Украины.

Во-вторых, в этом законопроекте поднимается вопрос вещевого обеспечения военнослужащих.

В-третьих, предусматриваются отпуска для военнослужащих при рождении ребенка, не предусмотренные на сегодняшний день.

Также проводятся отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев.

Кроме того, в этом законопроекте урегулирован вопрос учета срока военной службы для начисления пенсии. То есть, если военнослужащий проходит военную службу в условиях военного положения, то у них месяц считается за два. Если он принимает участие в мероприятиях по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета – тогда месяц числится за три. Если он непосредственно участвует в боевых действиях – тогда месяц за четыре. И если военнослужащий находился в плену, куда попал не по своей воле – тогда месяц за пять.

Плюс этим документом вносятся изменения в дисциплинарные уставы по обеспечению гендерного равенства. То есть, чтобы были равные возможности и для женщин, и для мужчин.

А второй законопроект, по словам Вениславского, касается непосредственно вопросов мобилизации – он так и называется: проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы.

Каких изменений ждать военнообязанным

Как объясняет представитель президента в Раде, в этом законопроекте, во-первых, уточняется, что такое особый период, ведь сегодня это понятие достаточно размыто прописано в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. Не всегда понятно, какое время длится этот период. В проекте закона говорится, что особый период – это период, наступающий с принятия решения о проведении мобилизации и до момента демобилизации и окончания военных действий.

Во-вторых, в этом документе мы совершенствуем вопросы, связанные с обязанностями военнообязанных. Если вводится правовой режим военного положения – они обязаны явиться либо в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), либо если это резервисты – то в соответствующие воинские части.

"Также в документе мы прописываем общие правила проведения мобилизации и обязанностей военнослужащих и военнообязанных, состоящих на военном учете во всех составляющих сектора безопасности и обороны. Потому что сегодня, кроме собственно Вооруженных сил, у нас еще есть Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР), которое не входит в состав Вооруженных сил. У нас есть Служба внешней разведки, в составе которой тоже военнослужащие. А в этих разведывательных органах ведется отдельный военный учет. Поэтому мы предполагаем, что эти правила распространятся на всех военнообязанных, невзирая на то, на каком учете они состоят.", — объяснил Вениславский.

Основания для отсрочки от призыва

Представитель президента в Раде добавил, что в этом документе также уточняются основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации во избежание злоупотреблений.

На вопрос, какие это уточнения, Вениславский объяснил: например, , если на содержании военнообязанного, подлежащего мобилизации, есть недееспособный или несовершеннолетний ребенок; супруг первой или второй группы инвалидности; другие недееспособные члены семьи (отец / мать – первой степени родства) – он имеет право на отсрочку только в случае, если за этими лицами больше некому с точки зрения закона ухаживать. То есть, если нет других лиц, которые законом уполномочены на обеспечение их ухода и попечительства. Тогда это может служить основанием, чтобы человек получил отсрочку от призыва.

Другая норма этого законопроекта: во избежание конфликтов во время проведения мобилизационных мероприятий депутаты уточняют как права военнообязанных, так и представителей ТЦК.

"Например, по военнообязанным: мы предусматриваем, что в период правового режима военного положения и объявления общей мобилизации, те, кто является военнообязанным, а именно - лица в возрасте от 18 до 60 лет, должны, кроме документа, удостоверяющего личность, постоянно иметь при себе документ о пребывании на военном учете и предъявлять эти документы для представителей ТЦК. Это делается для того, чтобы не приходилось подключать полицию для вручения повестки и минимизировать риски возможных конфликтных ситуаций", — добавил он.

Повестки – по электронке

Также в законопроекте, по словам Вениславского, планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

"Относительно актуальности электронных почтовых ящиков, у нас фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестки и не нарушает закон", – отметил депутат.

Также в законе будет прописано, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, предполагается, что и военные администрации будут присоединяться к этим мерам.

"Эти нормы есть в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу этой недели", — подчеркнул Федор Вениславский.

Кроме того, представитель президента в Раде отметил, что в этом законопроекте вопрос о возрасте призыва на военную службу по мобилизации вообще не решается.

Какие изменения будут для тех, кто получает второе образование

"Мы предполагаем, что имеют право на отсрочку от призыва только лица, получающие следующий уровень образования – например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру. То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование – того же уровня или низшего уровня – для них отсрочки не будет", — уточнил член комитета по национальной безопасности и обороне.

Если же человек, например, получил диплом магистра и юридическое образование и сейчас поступает на получение второго образования, на стационар, но по другой специальности – допустим, филолог или педагог, тогда, по словам Вениславского, это уже не будет считаться последовательным образованием, поэтому права на отсрочку у такого лица не будет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Мобилизация в Украине: в Раде уже подготовили нововведения! Что известно?".

Напомним, в Украине уже несколько дней повестки выдают по-новому.

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