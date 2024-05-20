Вручение повесток в Украине: правительство определило места и уполномоченных

Повестки в ТЦК могут вручать круглосуточно.
Кабинет министров утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.
Об этом говорится в постановлении от 16 мая 2024 г. №560.
Места вручения повесток
Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.
Кто имеет право вручать повестки
Повестки имеют право вручать:
- представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.
- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (при их образовании) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
- представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) – на всей территории Украины.
Повестка
Повестка формируется посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.
Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
В повестке указываются:
- фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование ТЦК или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, издавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК или соответствующие подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).
В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:
- загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);
- в ЦНАПе;
- в ТЦК и СП.
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