Вручение повесток возле церквей: адвокат объяснил законность таких действий

Во время общей мобилизации, которая в Украине продлена до 18 ноября 2023 года, военнообязанные мужчины могут получать повестки не только по домашнему адресу, но и в общественных местах. Действующее законодательство не содержит ограничений для вручения повесток на территории возле церквей и храмов.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" сообщил кандидат юридических наук Геннадий Дубов.

Он отметил, что понимает возмущение Граждан, которые пришли на богослужение и не ожидали разговора с представителями военкомата.

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“Негодование граждан вполне справедливо... Граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности и в этот священный для них момент вмешивается государство. Однако действия по вручению повесток в военкомат возле церквей с точки зрения действующего законодательства законны", — утверждает юрист.

По словам Геннадия Дубова, с юридической точки зрения вручение повесток сотрудниками военкомата не содержит никаких ограничений в плане места.

“Вручение повестки должно происходить уполномоченным лицом в присутствии лица, которому вручается повестка. Место вручения, согласно законодательству, не имеет ограничений", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине учащаются случаи вручения повесток на рабочих местах. Это касается как государственных, так и частных учреждений.

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