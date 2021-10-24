Вручили благодарность: на железнодорожном вокзале вакцинировался пятитысячный пассажир

Пункты прививки против COVID-19 обещают открыть на всех крупных железнодорожных вокзалах.

В воскресенье, 24 октября, в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах был привит пятитысячный пассажир. Произошло это на вокзале в Днепре.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Только что в Украине вакцинировано пятитысячного пассажира в рамках программы вакцинации на вокзалах "Укрзализныци". Произошло это на вокзале Днепра. Поздравляем Александра и благодарим за пример, как путешествовать безопасно и ответственно!", — отметили в "УЗ".

Пятитысячному привитому вручили благодарность от "Укрзализныци".

Отметим, что "УЗ" обещает открыть пункты вакцинации против COVID-19 на всех крупных железнодорожных вокзалах. Новые пункты появились в Виннице, Николаеве и Ковеле на Волыни.

Какие документы нужно иметь пассажирам во время поездок межрегиональным общественным транспортом с 21 октября:

билет на поезд, автобус или маршрутку;

для пассажиров "Укрзализныци" — документ, удостоверяющий личность;

документ о вакцинации или тест на отсутствие коронавируса:

или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19; или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении "Дія") или отрицательный результат ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в транспорт).

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие "антикоронавирусних" документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность (для железной дороги), не требуется.

Новости Украины: в Виннице устроили розыгрыш призов среди полностью вакцинированных горожан

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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