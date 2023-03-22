Вручили повестку человеку, который снят или исключен из военного учета: юрист дал советы, что делать

Что же делать, если повестку вам все же вручили?

Довольно часто во время мобилизации в Украине вручают повестки тем людям, которые сняты или исключены из военного учета. Обычно так происходит потому, что уполномоченные лица, вручающие повестки в военкомат, не имеют возможности пересмотреть специальную базу и проверить данные. Этим занимается призывная комиссия.

По словам юриста Владислава Зайцева, действительно вручить повестку могут как тем, кто снят, так и тем, кто исключен из военного учета, пишет ZN.ua.

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть два понятия — "снятие с военного учета" и "исключение из военного учета".

Однако "снятие с военного учета" означает, что человек сменил место жительства и ему нужно стать на военный учет по новому месту жительства.

А "исключено из военного учета" означает другое.

Входящий в категорию "исключено из военного учета":

Военнообязанные, призванные или принятые на военную службу

Проходят военную службу (обучение) в высших учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования

Признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Аннулировали гражданство Украины.

Были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления

Направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера

Умершие или признанные в установленном законом порядке без вести пропавшими или объявленные умершими.

Как отмечает юрист, вручить повестку могут и тем, кто снят с военного учета, и тем, кто исключен из военного учета.

"В случае вручения повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этим вопросом занимается непосредственно призывная комиссия и поэтому после вручения повестки необходимо явиться в указанное время и дату в ТЦК и СП. Более того, в законе не указано, что лиц, снятых с военного учета, нельзя призывать во время мобилизации. Соответственно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии", — говорится в комментарии юриста.

Появиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки должны и те, кто исключен из военного учета при определенных обстоятельствах.

Например, если военный уволен со службы на основании заключения ВИК (Военно-врачебная комиссия) о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его мобилизация исключается.

Могут быть и другие нюансы – если военный был исключен из военного учета по причине непригодности к службе в мирное время, то есть вероятность вызова на ВЛК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

"Установление вследствие прохождения ВИК пригодности или ограниченной пригодности к службе во время военного положения может повлечь призыв на военную службу", — отмечает юрист.

Напомним, что во время мобилизации в Украине работодатели обязаны подавать в ТЦК комплектование и сообщать о взятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

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