Врываются в дома людей: в оккупированном Приазовском россияне проводят обыски

Врываются в дома людей: в оккупированном Приазовском россияне проводят обыски

Армия РФ рассредоточила свою технику на полях у поселка.

На оккупированных территориях Запорожской области фиксируют случаи, когда российские оккупанты проводят незаконные обыски у мирного населения.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

По словам жителей пгт. Приазовское россияне рассредоточили свою технику в полях со стороны Нововасиловки. Кроме того, техника заезжала в населенный пункт. Затем военные страны-агрессорки врывались в дома мирных жителей с обысками.

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Также военные русской Федерации продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.

В частности, в Васильевке 14 апреля 15 часов продолжались обстрелы со стороны военных оккупантов. Вражеские снаряды попадали на территорию частных домов. Число пострадавших уточняется.

"Противник пытается провести фортификационное оборудование своих позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в Запорожской ОГА.

Как сообщалось, во временно захваченном Энергодаре оккупировать страны-агрессорки распространяют пропагандистские листовки, в которых призывают повиноваться оккупационным властям. Таким образом, российские захватчики хотят распространить среди населения мнение о том, мол, Россия пришла сюда навсегда.

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