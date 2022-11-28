Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВС РФ опасаются, что ВСУ будут форсировать Днепр и отрежут их от Крыма — ISW

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
5130
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВС РФ опасаются, что ВСУ будут форсировать Днепр и отрежут их от Крыма — ISW

Российские войска готовятся к глубокой обороне.

ВС РФ отдают себе отчет, что Силы обороны могут форсировать реку Днепр и проводить контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области, что может угрожать всем критическим наземным линиям связи с Крымом на материк.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

По информации аналитиков Института, российские войска готовятся либо к глубокой обороне, либо к проведению операций оперативного или стратегического сдерживания.

ВС РФ явно не ожидают, что смогут помешать украинским силам переправиться через реку, и также не предпочитают оборонные позиции, чтобы остановить такой переход. В то же время, захватчики оборудовали оборонные позиции, что свидетельствует о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.

Напомним, что в Великобритании подтвердили предоставление украинской армии высокоточных ракет Brimstone, которые помогут Украине в сдерживании российской агрессии.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5130
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация