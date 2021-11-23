Воткнул нож любимой в грудь: на Буковине мужчина жестоко убил женщину (фото)

Воткнул нож любимой в грудь: на Буковине мужчина жестоко убил женщину (фото)

От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее убийцу заключили под стражу.

В г. Сторожинец Черновицкой области во время конфликта местный житель ударил ножом в грудь свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Как рассказали в полиции области, убийство произошло в субботу, 20 ноября.

Правоохранители осмотрели помещение и умершую 59-летнюю буковинку. На теле женщины судебно-медицинский эксперт обнаружил телесные повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки, что свидетельствовало о насильственной смерти.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства и опросили возможных свидетелей происшествия. Это помогло оперативно установить и задержать причастного к убийству. Им оказался 57-летний сожитель погибшей.

Мужчина убил свою сожительницу кухонным ножом / ГУ Нацполиции в Черновецкой области

Сотрудники полиции выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков между мужчиной и женщиной возник словесный спор, во время которого мужчина нанес смертельный удар кухонным ножом своей сожительнице.

Правоохранители задержали злоумышленника. Сегодня, 23 ноября, в областной прокуратуре сообщили, что мужчине объявили о подозрении в убийстве сожительницы по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Мужчину уже взяли под стражу.

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство украинки: подозреваемого в совершенном иностранца взяли под стражу на два месяца

Читайте также: