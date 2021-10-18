Всадил в живот не менее четырех пуль: под Днепром отправили под суд мужчину, который устроил стрельбу возле кафе

Всадил в живот не менее четырех пуль: под Днепром отправили под суд мужчину, который устроил стрельбу возле кафе

Спасти пострадавшего чудом удалось медикам.

В Павлограде Днепропетровской области под суд отправили мужчину, который возле одного из кафе расстрелял человека.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как выяснилось, инцидент произошел еще в июне этого года. На парковке возле одного из местных кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них достал пистолет и четыре раза выстрелил в живот другому. Спасти пострадавшего чудом удалось медикам.

Стрелял же подозреваемый из пистолета калибра 9 миллиметров, который он купил без предусмотренного законом разрешения.

"Павлоградской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего гражданина за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121 и ч.1 ст.263 УК Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения" ; "приобретение, ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения"). Судебное разбирательство уголовного производства продолжается", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в центре Львова в парке им. Ивана Франко трое мужчин, которые распивали на скамейке алкоголь, устроили стрельбу.

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