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"Все АЗС на трассе Харьков — Киев полностью уничтожены": депутат облсовета сделал тревожное заявление для водителей
Водителям, планирующим поездку на отрезке дороги Харьков — Киев, следует заранее позаботиться о достаточном количестве горючего.
Россия продолжает атаковать автозаправочные станции в Харьковской области. На трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, все АЗС полностью уничтожены.
Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире Эспрессо и Slawa.TV.
По его словам, ситуация с автозаправочными станциями в Харьковской области ежедневно ухудшается.
«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву», — заявил Скорик.
Он добавил, что последнюю заправку, еще работавшую на этом направлении, в поселке Валки, россияне уничтожили накануне, 26 июля.
Депутат Харьковского облсовета призвал водителей, планирующих поездку на этом отрезке дороги, предварительно позаботиться о достаточном количестве горючего.
«В Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 — в Харькове и Харьковской области. Но никакого кризиса нет», — заверил он.
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