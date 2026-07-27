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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1946
Время на прочтение
2 мин

"Все АЗС на трассе Харьков — Киев полностью уничтожены": депутат облсовета сделал тревожное заявление для водителей

Водителям, планирующим поездку на отрезке дороги Харьков — Киев, следует заранее позаботиться о достаточном количестве горючего.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на АЗС

Атака на АЗС / © Getty Images

Россия продолжает атаковать автозаправочные станции в Харьковской области. На трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, все АЗС полностью уничтожены.

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире Эспрессо и Slawa.TV.

По его словам, ситуация с автозаправочными станциями в Харьковской области ежедневно ухудшается.

«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву», — заявил Скорик.

Он добавил, что последнюю заправку, еще работавшую на этом направлении, в поселке Валки, россияне уничтожили накануне, 26 июля.

Депутат Харьковского облсовета призвал водителей, планирующих поездку на этом отрезке дороги, предварительно позаботиться о достаточном количестве горючего.

«В Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 — в Харькове и Харьковской области. Но никакого кризиса нет», — заверил он.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, эксперты прогнозируют, что цены на топливо в Украине могут приблизиться к 100 гривен за литр. Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ объяснил, что топливный рынок находится под давлением как глобальных, так и внутренних факторов.

О том, что бензин может подскочить до 100 гривен, предполагает и топливный эксперт Дмитрий Леушкин. По его словам, подорожание ожидается в течение следующих двух недель.

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Дата публикации
Количество просмотров
1946
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