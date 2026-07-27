Атака на АЗС / © Getty Images

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Россия продолжает атаковать автозаправочные станции в Харьковской области. На трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, все АЗС полностью уничтожены.

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире Эспрессо и Slawa.TV.

По его словам, ситуация с автозаправочными станциями в Харьковской области ежедневно ухудшается.

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«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву», — заявил Скорик.

Он добавил, что последнюю заправку, еще работавшую на этом направлении, в поселке Валки, россияне уничтожили накануне, 26 июля.

Депутат Харьковского облсовета призвал водителей, планирующих поездку на этом отрезке дороги, предварительно позаботиться о достаточном количестве горючего.

«В Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 — в Харькове и Харьковской области. Но никакого кризиса нет», — заверил он.

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