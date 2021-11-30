Все белое от снега: на вершинах Карпат метель и ударил 12-градусный мороз (фото)

Все белое от снега: на вершинах Карпат метель и ударил 12-градусный мороз (фото)

Станцию спасателей на горе Поп Иван Черногорский замело снегом.

Сегодня, 30 ноября, на высокогорье Карпат хуротовина, 12-градусный мороз и туман.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост и обнародовал утреннее фото своей станции на горе Поп Иван.

"По состоянию на 09:00 30 ноября на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Вьюга. Температура воздуха -12°С", — сообщили спасатели.

Напомним, в Украину зашел мощный циклон: по всей стране объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение: в Украину зашел мощный циклон - температура будет снижаться

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