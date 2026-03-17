В 2025 году социологи зафиксировали рост доли украинской молодежи, которая выехала за пределы страны и не намерена возвращаться домой.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса социологической группы Рейтинг, проведенного при поддержке Программы развития ООН (UNDP).

Сколько украинцев готовы возвращаться из-за границы

Исследование показало прямую зависимость: чем дольше идет полномасштабная война, тем меньше молодых мигрантов планируют будущее в Украине. Почти треть украинцев за границей еще не знают, вернутся ли домой. Те же, кто хочет остаться там навсегда, выбирают Европу из-за лучших зарплат и больше возможностей для заработка.

Несмотря на разрыв социальных связей и разлуку с близкими, молодежь за рубежом демонстрирует более низкий уровень оптимизма по отношению к будущему, чем их сверстники в Украине. Кроме того, именно для мигрантов вопрос ментального здоровья и последствий травматических событий стоит наиболее остро.

Отношение к языку, культуре и работе

Кроме того, социологи отмечают, что молодежь все чаще переходит на украинский. Для большинства она стала основным языком — как дома с друзьями, так и на работе.

В то же время, зафиксировано изменение отношения к российскому культурному продукту — поддержка полного запрета российского контента (музыки, кино, книг) среди подростков 14–19 лет упала с 52% до 28% за последний год. Также в Украине увеличилась популярность национальных товаров, истории и отечественного контента.

Современная молодежь считает предпринимательство самой желанной сферой деятельности. Ключевыми навыками для успеха респонденты назвали:

Стрессоустойчивость. Цифровая грамотность. Способность к непрерывному обучению.

Об исследовании

Опрос охватил 2050 человек в возрасте 14–35 лет на подконтрольных территориях Украины и 600 респондентов в 24 странах мира (в частности, в Германии, Польше и Чехии). В исследовании не участвовали военнослужащие Сил обороны. Погрешность результатов составляет менее 2,2%.

Ранее мы писали, что в Украине количество умерших в мире может начать вскоре превышать количество рождающихся.

Напомним, большинство украинцев не поддерживает идею полной блокировки мессенджера Telegram, однако выступает за усиление контроля над ним со стороны правоохранителей.