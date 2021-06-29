"Все больше погодных экстремумов": в "Укргидрометцентре" объяснили, почему жара становится все более невыносимой

"Все больше погодных экстремумов": в "Укргидрометцентре" объяснили, почему жара становится все более невыносимой

Погода в Украине в последнее время существенно изменилась.

В Украине погода последние пять лет существенно изменилась и стала рекордно теплой. Метеорологи все чаще фиксируют аномальные погодные условия.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает 24 канал.

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Специалист объяснила, что аномальная погода наблюдается из-за изменений климатической системы, в частности, повышается температура воздуха, изменяется термический режим, а также длительность сезонов.

"Мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов... Именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше", — заявила она.

Так, последние 5 лет, по ее словам, были самыми теплыми, как в Украине, так и на планете. А в 2020 год вообще выдался в Украине наиболее жарким минимум за последние 140 лет.

Кроме аномально высоких температур, в Украине фиксируют и резкие изменения погоды. Это связано с изменением атмосферной циркуляции. Так, из-за неравномерных изменений температуры полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в этом году будет довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Как сообщалось, некоторые популярные у туристов острова и города могут затонуть к концу века. В ООН говорят, что в результате изменений климата к 2050 году на планете могут ежегодно проходить наводнения, а к 2100 году уровень моря может подняться на тревожные 25%.

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