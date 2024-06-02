Все больше стран говорят о готовности отправить инструкторов в Украину — депутат

Киев поддерживает инициативу ряда западных стран направить в Украину военных инструкторов.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Он заявил, что направление инструкторов в Украину значительно сократит логистические цепи, поскольку сейчас Украина сама направляет военных за границу для обучения.

"Если у нас будут инструкторы в Украине, на наших полигонах, это будет более эффективно. Но мы не ограничиваемся такими возможностями. Если наши партнеры готовы предоставить свои наземные силы, чтобы заменить украинскую армию в районах, где не происходят боевые действия, например, у границ с Беларусью, это тоже нам поможет", — сказал Чернев.

Он заявил, что все больше стран заявляют о готовности направить своих инструкторов в Украину, но пока это все на уровне заявлений, а не действий. Вместе с тем есть международные партнеры, которые сомневаются в этом вопросе.

"Основная причина — боязнь эскалации и боязнь быть втянутым в войну на стороне Украины, и что Российская Федерация каким-то образом может ответить на такие действия уже по территории этих стран. Но я думаю, что тема эскалации — не более чем очередное устрашение со стороны Кремля. Думаю, что ничего большего, чем Россия уже делает на территории Украины, не будет. И уж точно Россия не будет совершать удары или другие прямые акции агрессии против стран НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна может тренировать украинцев у себя, и это будет лучше отправления в Украину польских инструкторов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

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