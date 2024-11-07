Все больше женщин в шахтах и металлургических вузах: как война сменила гендерные роли в Украине

из-за войны в Украине меняются гендерные роли: все больше женщин овладевают профессиями, которые традиционно считались мужскими. Также среди женщин растет спрос на обучение, переобучение и развитие собственного дела, поэтому страна нуждается в выработке новых политик по изменению корпоративных культур в бизнесе.

Об этом говорили на Украинском Женском Конгрессе — публичной национальной платформе, которая формирует повестку дня по гендерной политике для ВР, правительства, местных общин, частного и общественного секторов и медиасообщества.

В дискуссионной платформе «Бизнес vs Государство. Ожидания vs Реальность» приняли участие представительницы Метинвеста, «Киевстара», благотворительного фонда «МХП-Громади», ДТЭК, ПриватБанка и Gunia Project.

По словам представительницы Группы Метинвест Зои Гейнце, исторически в горно-металлургической промышленности преобладают мужчины, поскольку отрасль предполагает физический труд и работу в сложных или опасных условиях. В компании работают около 30% женщин. И их количество растет: на гендерном составе Метинвеста сказалась мобилизация, ведь около 10 тысяч мужчин (почти 17% персонала) мобилизовано в ряды ВСУ.

Да, недавно у компании появилась первая женская бригада на шахте в Покровске: женщины руководят шахтным оборудованием и очень гордятся тем, что делают для поддержки экономики Украины, говорит Зоя Гейнце.

Также в Метинвесте женщины занимают должности машинисток кранов, электромонтерок, электрослесарок и т.д. «Процент женщин, работающих на предприятиях Метинвеста, постоянно растет. Это дает основания полагать, что они готовы к новым реалиям, готовы овладевать новыми профессиями», — сказала Зоя Гейнце.

Она также отметила, что увеличивается доля женщин, решивших учиться в первом негосударственном горно-металлургическом университете Метинвест Политехника: сейчас их доля уже составляет 20%.

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова разработала концепцию обновления страны «Стальная мечта». Она предполагает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших общин. Разрабатывала эту концепцию и руководила этапами ее внедрения именно женщина.