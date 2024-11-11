"Все большее количество гражданских объектов становится мишенями": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

Утром 11 ноября армия РФ ударила ракетой по многоэтажке в Кривом Роге. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. В настоящее время известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый день, каждую ночь Россия совершает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более сильной поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной.

Напомним, в Кривом Роге продолжаются спасательные работы на месте удара по пятиэтажке. Под завалами могут находиться люди. Известно о минимум восьми пострадавших.

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