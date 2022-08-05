«Все будет Украина»: народный тренер Андрей Мацола положил начало музыкальной инициативе для ВСУ вместе с участниками «Голосу країни-12»

«Все будет Украина!» — музыкальная инициатива народного тренера «Голосу країни» Андрея Мацолы для поддержки военных ВСУ, к которой присоединились талантливые артисты, участники 12-го сезона вокального шоу, стремящиеся поддержать украинских воинов на их боевых позициях.

В рамках этой инициативы молодые исполнители выступают для защитников в прифронтовых зонах. Участниками мероприятий стали Марта Липчей, группа Spiv brativ, Анна Киндзерская, Максим Бородин и группа 2Tone.

«Песня обладает чрезвычайной силой — она вдохновляет, лечит, придает силы. Именно поэтому возникла идея поддержать Вооруженные Силы Украины музыкальными выступлениями в прифронтовых зонах. Молодые и талантливые участники «Голосу країни-12» не колеблясь присоединились к инициативе под названием «Все будет Украина», потому что даже самым отважным воинам между боями нужен отдых», — заявил Андрей Мацола.

Музыканты, которых объединил Андрей Мацола, из разных регионов Украины. Они воспитывались в разных традициях, говорили на разных языках, но сейчас все верят в одно: в нашу победу и знают, что все будет Украина.

«Этими выступлениями мы хотим показать нашим защитникам и героям, что сегодня вся Украина вместе с ними, что мы не боимся ни вражеских ракет, ни их пушек или пуль. Мы, украинцы, научились преодолевать страхи, потому что точно знаем что с нами ВСУ, с нами Бог и правда, а значит, мы непременно победим!» – добавляет народный тренер.

Напомним, трансляция шоу "Голос країни-12" прервалась на 5 эпизоде слепых прослушиваний из-за вторжения России на территорию Украины. В этом сезоне "Голосу країни" появилось пятое двойное тренерское кресло, которое заняла команда "Второго шанса" — народный тренер Андрей Мацола и артистка Александра Зарицкая, она же KAZKA.