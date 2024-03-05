"Строительство началось еще в декабре": Лыховий о линии обороны на Донбассе

По его словам, "люди хотят видеть стену".

На Донбассе возведены серьезные укрепления, чтобы сдерживать наступление россиян. Это не сплошная линия, а разветвленная система, построенная с декабря 2023 года.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Как отметил спикер, на Донбассе оборона не такая, как у россиян по другим направлениям. Все привязано к рельефу, особенностям местности, водным препятствиям.

"Я лично был на укреплениях, они построены, это не сплошная линия, как кто-то хочет видеть, но это разветвленная система еще с декабря 2023 года", – отметил Лыховий.

Он отметил, что речь идет о танковых капонирах, противотанковых рвах, бетонных бункерах, а также мобильных взводно-опорных пунктах с бронированными капсулами.

"Те, кто говорят, что у нас нет фортификаций, они, прежде всего, унижают инженерные войска и наши механизированные бригады, которые постоянно выполняют эту работу для усиления обороны. Укреплений много не бывает, хотелось бы еще больше", – заявил военный.

Ранее Лиховой рассказал о строительстве фортификаций на Авдеевском направлении.

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