Все цели "СВО" в Украине достигнуты, а Путин умоляет о переговорах: в ЦПИ расшифровали заявления Лукашенко

Последние заявления самопровозглашенного диктатора Беларуси Александра Лукашенко свидетельствуют о том, что Владимир Путин умоляет Киев о переговорах. Лукашенко сигнализировал, что все цели так называемой "СВО" в Украине достигнуты.

Именно так расшифровали в Центре противодействия дезинформации при СНБО последние сообщения Лукашенко.

"Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык — это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах. Потому что в долгую речь Лукашенко заложено, что "цель СВО уже достигнута", — написал глава ЦПИ Андрей Коваленко.

О чем говорил Лукашенко

Александр Лукашенко днем, 18 августа, заявил, что Киев может спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.

По словам Лукашенко, военная операция ВСУ в Курской области — это эскалация и попытка подтолкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.

Лукашенко также заявил, что Украина уже "денацифицирована", а граждане якобы "ненавидят" президента Владимира Зеленского. Белорусский диктатор подчеркнул, что в Украине уже нет "нациков".

"Нет там уже этих нациков. Украина денацифицирована. 70% жителей Украины сейчас ненавидят Зеленского", – заявил он.

Лукашенко снова повторил послание о переговорах между РФ и Украиной. Поскольку, по его мнению, в противном случае будет эскалация.

"Если не сесть за стол переговоров – будет эскалация. Она закончится уничтожением Украины", – запугал Лукашенко.

Лукашенко рад событиям в Курской области - редактор белорусского телевидения

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