"Все, чем владеет РФ в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны", — Шмыгаль

"Все, чем владеет РФ в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны", — Шмыгаль

Россия должна заплатить за разрушение в Украине.

10 мая Кабимин Украины утвердил документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят государству, а точнее Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"И президент и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах также были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны", — заявил Шмыгаль.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Напомним, российская армия, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

Читайте также: