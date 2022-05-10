"Все, чем владеет РФ в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны", — Шмыгаль

Россия должна заплатить за разрушение в Украине.
10 мая Кабимин Украины утвердил документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят государству, а точнее Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"И президент и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах также были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны", — заявил Шмыгаль.
Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.
Напомним, российская армия, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.
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