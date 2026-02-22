Война в Украине / © ТСН.ua

Война в Украине перешла в фазу истощения — военного, политического и общественного, а мирный процесс зашел в тупик.

Об этом пишет в своем анализе шеф-редактор Bild Пауль Ронцхаймер, цитируя неназванного украинского чиновника, который сказал немецкому изданию, что ситуация «чертовски плохая».

Аналитик напомнил, что президент Зеленский по-прежнему подчеркивает, что Украина заинтересована в результате. Однако, по его словам, встречи в Женеве показали, насколько далеки позиции сторон.

«Российская сторона настаивает на Донецкой области. Украина категорически отвергает территориальные уступки. Однако Зеленский пытается сохранить дипломатический процесс», — пишет Ронцхаймер.

Шеф-редактор Bild отметил, что Зеленский формулирует четкие «красные линии», которые заключаются в невозможности компромисса за счет независимости и суверенитета. При этом даже ближайшие партнеры Украины, то есть действующая администрация США, подталкивает Киев к неприемлемым политическим решениям, в частности к выводу украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

«Зеленский теперь нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности. Ему понятно: прекращение огня без обязательных гарантий станет лишь паузой перед следующим нападением. Он знает, что любое соглашение, которое закрепляет стратегические преимущества России, может заложить основу для новой эскалации и новой атаки», — пишет Ронцхаймер.

Аналитик отметил, что президент РФ Владимир Путин якобы демонстрирует готовность к переговорам, но условия, которые формулирует Москва, с украинской точки зрения, равносильны фактической капитуляции.

«Через четыре года после начала полномасштабного вторжения мы находимся в крайне критической точке. Стратегически Россия перевела свою экономику на военный режим, тогда как Украина остается постоянной зависимостью от западной поддержки. А на Западе растет усталость», — подытожил шеф-редактор Bild.

Напомним, во время мирных переговоров в Женеве 17-18 февраля американские дипломаты предложили создать демилитаризованную зону на Донбассе под совместным управлением украинской и российской администраций. Однако официальный Киев категорически отклонил эту инициативу.