Все четыре АЭС Украины снова имеют доступ к национальной сети — МАГАТЭ

Сообщается, что Международное агентство по атомной энергии завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль и его зону отчуждения.

Все четыре атомные электростанции Украины снова имеют доступ к национальной сети после полной потери внешнего электроснабжения на этой неделе.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в Twitter.

Также сообщается, что МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль и его зону отчуждения.

Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной.

Напомним, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу из-за ракетных обстрелов РФ. Из-за ракетного терроризма России была остановлена работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС – электростанция потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

ЗАЭС спасет энергосистему – освобождение электростанции поможет Украине преодолеть дефицит

Читайте также: