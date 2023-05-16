Все, что известно о коррупции в Верховном суде: задержание главы Князева и обыски у 18 судей

По данным медиа, речь идет о взятках от людей, которые "выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго".

НАБУ разоблачило главу Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 млн дол. В ведомстве не указывали имени судьи, однако, по данным СМИ, речь идет именно о Князеве. Косвенно это подтвердили и в самом суде.

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Накануне в Антикоррупционном бюро сообщили, что они вместе с САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Там уточнили, что речь идет о схеме "получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ". Детали пообещали сообщить позже.

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"Украинская правда" со ссылкой на источники в НАБУ и полиции сообщила о задержании Князева при получении им трехмиллионной взятки в американской валюте.

За что Князев мог получить эту взятку

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что эту взятку глава Верховного суда якобы получал от "людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго".

Речь идет о деле права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo, которое рассматривала Большая Палата Верховного суда. Так, суд упразднил признание недействительными договоров купли-продажи акций комбината, заключенных 20 лет назад. Таким образом, орган оставил эти акции связанным с Жеваго компаниям.

Обыски у 18 судей

Издание ZN.UA также проинформировало 15 мая об обысках у еще 18 судей Верховного суда, которые слушали дело о праве собственности на акции Ferrexpo.

Высший совет правосудия должен отстранить этих судей. Заметим, что у Князева уже около полутора лет нет заместителя, поэтому его задержание будет означать "обезглавление" Верховного суда.

Что говорят в самом Верховном суде

После появления в СМИ информации о возможном задержании на взятке Князева, в Верховном суде анонсировали на 16 мая внеочередное заседание Пленума ВС.

"В связи с событиями, происходящими вокруг Председателя ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда", – говорилось в заявлении.

Уже 16 мая в Верховном суде уточнили, что заседание Пленума состоится в 14.00 по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8.

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