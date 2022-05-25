Все, что известно о ситуации с солью в Украине: почему исчезла, появится ли и чем заменить

Все, что известно о ситуации с солью в Украине: почему исчезла, появится ли и чем заменить

С полок украинских магазинов исчезла каменная соль, а если и есть, то ее стоимость достигает 90 грн. Острый дефицит был замечен во всех регионах. Все потому, что крупнейший в Украине государственный завод "Артемсоль" в Донецкой области прекратил работу из-за боевых действий.

Все, что известно о ситуации с солью в Украине, сколько она стоит, появится ли в продаже и чем можно заменить соль, читайте в материале ТСН.ua.

Нехватка каменной соли возникла из-за войны войны. Госпредприятие "Артемсоль" покрывает 95% пищевой соли на внутреннем рынке. Завод расположен в Соледаре, сейчас в городе идут ожесточенные бои. В профсоюзе предприятия рассказали, что 7 апреля две тысячи работников покинули завод из-за вражеских обстрелов. Железнодорожные пути, по которым поставляли продукцию, перебиты.

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"Предприятие обязательно заработает на территории Украины, как только будет возможность и будут налажены пути сообщения. К настоящему моменту предприятие в целом готово выпускать продукцию. Критических повреждений нет. И пластам соли, расположенным на глубине от 200 и более метров, ничего не угрожает", – рассказал глава профсоюза ГП "Артемсоль" Андрей Попов.

"Все, что возможно было, мы отправили со складов в торговые сети. То, что соль под землей, ей действительно ничего не угрожает", – рассказал руководитель прессслужбы предприятия Владимир Назаенко.

"Артемсоль" – крупнейший производитель каменной соли в Европе – обеспечивал продуктом не только Украину, но и Венгрию, Польшу, Грузию, Молдову, Азербайджан и Румынию. В прошлом году предприятие изготовило два миллиона тонн соли.

Менеджеры одной из украинских торговых сетей рассказали, что после прекращения поставок из "Артемсоли" взялись искать альтернативы.

"На запасах мы продержались до начала мая. В этом месяце еще была у нас в наличии и в ассортименте каменная соль. Также второй фактор, который есть, это то, что попадавшая на полки украинского рынка морская соль на территорию Украины заезжала морским путем через порты в Одессе. Сейчас ведется реорганизация или организация этих поставок морской соли поставщиками через Румынию и Болгарию, что в свою очередь отражается на самой цене", — рассказал директор торгового центра сети супермаркетов Василий Гринькив.

Каменная соль, временно заменяющая отечественного производителя, уже есть из Дании. Товар дороже ориентировочно на 20%, однако вскоре покроет дефицит.

Дефицит соли: почему исчезла обычная каменная и чем теперь солить блюда

На сегодняшний день на украинских рынках и в магазинах в основном йодированная соль, кардиосоль пищевая и розовая гималайская соль. Последней больше всего и 500 г такой соли стоит 33 грн.

Кроме каменной, в Украине производится выварочная соль из солевых растворов дрогобычского месторождения. В настоящее время Дрогобычская солеварня, которая еще два года назад была вынуждена приостанавливать производство из-за избытка продукции, удвоила мощности.

"Производили 30-32 тонны, а неделю назад увеличили объемы производства и будем до 54-55 тонн в месяц производить. Это очень мало. Это две фуры. А люди сразу хотят брать фуру-две", — рассказал заместитель директора ГП "Солевыварочный Дрогобычский завод" Игорь Нащочич.

Там не прочь удовлетворить спрос украинцев, но нет производственных мощностей. Процесс добычи очень специфичен.

"У нас соль специфическая. Течет такая речушка соленая и мы из этой речушки соленой берем воду, и тогда варим на дровах. Сложный процесс и энергозатратный. Больше мы не можем производить", – добавил Нащочич.

Дрогобыч не сможет обеспечить солью всю Украину: объяснение эксперта Николая Пугачева

Большие производственные мощности соледобычи остались в оккупированном Крыму. Херсонская область, где с давних пор добывали морскую соль, тоже временно оккупирована. Там расположен солезавод вблизи села Геройское Голопристанского района, где соль выращивают из воды Черного моря.

Для компенсации дефицита соли в Украине есть два варианта. В первую очередь, это импорт продукции.

"Но если говорить об импорте, эта соль более специфична для нас. Это соль с определенными примесями. Примеси, которые с одной стороны, могут делать эту соль довольно привлекательной эстетически – там красный цвет, черный, другие цвета. Могут иметь форму, как молдовская соль специфична. Но этот импорт намного дороже нашей артемовской соли. Ну, и дальше мы будем надеяться на то, что мы сможем вернуть свои территории и наш производитель будет работать дальше на Украину", — рассказал эксперт Николай Пугачев.

2 варианта, где Украине взять соль: эксперт Николай Пугачев

Диетолог и эндокринолог Наталья Самойленко советует лакомым к соли украинцам воспользоваться временным дефицитом в пользу здоровья, ведь готовить блюда с морской солью гораздо полезнее.

"Она действительно дороже, но того стоит. Потому что кроме натрий-хлора в морской соли есть некоторые другие важные микроэлементы для поддержания того же водно-электролитного баланса. Еще раз хочу подчеркнуть – при этом не надо делать какие-то большие дозировки. Маленькие дозы морской соли сохранят ваше здоровье и вкусовые качества вашего питания не пострадают", – рассказала диетолог.

По советам врачей, употребление соли следует снизить до 5 г в сутки.

Шеф-повар Евгений Клопотенко уже дал советы украинцам, чем заменить соль в повседневных блюдах. Лучшее, что могут сделать сейчас украинцы, по мнению шеф-повара, не бегать по городу в поисках соли, а пересмотреть свой рацион и отказаться от привычки злоупотреблять солью.

"С точки зрения здоровья нам точно не нужно искать какую-нибудь заграничную соль, а нужно просто ее меньше использовать в своем рационе. Самое простое решение – это приучить свой организм к тому, чтобы потреблять меньше соли", – советует Клопотенко.

Относительно грядущего летнего сезона консерваций, для которых соль с примесями не подходит, он тоже дал совет.

"Соль – это консервант так же, как и сахар – это консервант, а также есть уксус, который может консервировать. Поэтому если все хозяева и хозяйки переживают, как теперь консервировать что-нибудь, то можно это делать без соли просто с сахаром или уксусом, и проблем никаких не будет", – рассказал шеф-повар.

Чем заменить дефицитную соль: советы от шеф-повара Евгения Клопотенко

В то же время, как рассказал Пугачев, по данным химиков, раньше для йодирования соли использовался йодит калия, а теперь используется йодат калия. Поэтому нет никаких препятствий для использования для консерваций йодированной соли.

"Есть экономический аспект, на который стоит обратить внимание. Если мы качественную артемовскую соль могли приобрести за 10 грн/кг, то, извините, упоминая о достаточно качественной молдовской соль, которая также может быть применена для консервирования, 100-130 грн за 125 г. Ну, здесь, конечно, многие хозяйки откажутся от такого консервирования", – рассказал эксперт.

Какую соль использовать при консервации в условиях дефицита: советы эксперта Николая Пугачева

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