Все, что нужно сделать в сентябре на даче и огороде: 17 важнейших дел

Сентябрь еще радует теплыми днями, но осень чувствуется в ночной прохладе, обильной росе и первой опавшей листве. Нужно заканчивать летние дела и начинать осенние. О важнейших делах, которые нужно совершить в саду, на огороде, читайте в материале ТСН.ua
Что нужно сделать в сентябре в саду
- Собрать урожай в саду. Начавшие созревание яблоки и груши необходимо осторожно снять с дерева и отправить на хранение.
- Подготовить место для хранения. Лучше подготовить амбар, погреб или подвал еще летом. Но если вы не успели это сделать, в сентябре еще не поздно. Выберите солнечный день, вынесите все ящики, полки и стеллажи на солнце, чтобы они просохли. Можно обработать бордовым раствором марганцовки, затем просушить. Помните, что при обработке известью, дымовыми шашками или купоросом подвал необходимо проветривать несколько дней.
- Обработать сад. В сентябре необходимо провести несколько профилактических обработок сада биопрепаратами от болезней и вредителей, нанося не только на листья, но и на кору.
- Подкормить сад. Сентябрь – оптимальное время для осенней подкормки, еще достаточно тепло, чтобы удобрения растворились и усвоились корнями. Удобрения следует выбирать или калийно-фосфорные или комплексные с микроэлементами, чего не должно быть в осенней подкормке так это азота.
- Обрезать деревья и кустарники. Нужно сделать санитарную обрезку, удалив больные, поломанные, сухие ветки, убрать прикорневую поросль. Если в сентябре у плодовых деревьев продолжают расти побеги, то их следует привить. Это позволит им созреть и нормально приготовиться к зиме, и во время сильных морозов они не пострадают.
- Посадить новые саженцы. В сентябре можно начинать посадку деревьев и кустов с открытой корневой системой. Посадочную яму желательно подготовить хотя бы за месяц до посадки. У саженцев нужно аккуратно удалить листья, чтобы уменьшить испарение влаги и увеличить шансы на приживление растения.
- Проверить летние прививки. В начале сентября самое время проверить прижилась почка или нет. Если черенок легко отпадает, а почка – зеленая и упругая, то все получилось.
- Размножить ягодные и декоративные кусты. В сентябре можно заготавливать уже одревесневшие черенки ягодных смородины, крыжовника и декоративных кустарников и постараться их укоренять. Укоренение будет успешным, если почва будет постоянно влажной.
- Ухаживать за виноградом. Кусты, из которых уже собрали ягоды, можно обработать от болезней и вредителей. Торопиться с обрезкой не стоит, чем дольше листья задержатся на кустах, тем лучше будет урожай в следующем году.
- Размножать клубнику. В первый месяц осени хорошо высаживать укорененные усы и рассаду клубники.
Что нужно сделать в сентябре на огороде
- Собрать и подготовить к хранению урожай. Пока не начался дождливый период, выкапывают и просушивают картофель, морковь и свеклу перед хранением. Следует собрать с грядок все томаты, позднеспелые огурцы, тыквы, кабачки. Зеленые помидоры можно оставить в тёплом светлом месте для созревания, другие овощи перерабатывают или убирают на хранение. Также убирают и зелень: петрушку листовую и корневую, сельдерей, пастернак.
- Убрать грядки. После сбора урожая грядки освобождают от ботвы и готовят к предстоящему сезону - перекапывают, вносят органические удобрения. Если земля сильно измотана, можно посеять сидераты.
- Посеять сидераты. В огороде на освободившихся грядках следует посеять холодостойкие сидераты (овес, горчицу, рапс, редькую масличную).
- Заготовить мульчу. Солома и сено для мульчирования следует заготовить в сентябре, поскольку в теплый солнечный день ее можно хорошо просушить.
- Организовать место для компоста. Если на участке до сих пор нет компостной кучи, то в сентябре лучше ее сделать.
- Посеять зеленые и скороспелые овощи. Конец лета и начало осени – отличное время, чтобы посеять много витаминных культур и получить второй, осенний урожай - укроп, салат, шпинат, редис.
- Позаботиться о тыкве. Чтобы тыква созрела, следует убирать завязи, которые формируются в сентябре. Также нужно укрывать тыкву от заморозков.
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