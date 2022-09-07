Все, что нужно сделать в сентябре на даче и огороде: 17 важнейших дел

Сентябрь еще радует теплыми днями, но осень чувствуется в ночной прохладе, обильной росе и первой опавшей листве. Нужно заканчивать летние дела и начинать осенние. О важнейших делах, которые нужно совершить в саду, на огороде, читайте в материале ТСН.ua