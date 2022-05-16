"Все, что нужно со стороны ЕС, это политическая воля": Кулеба – о предоставлении Украине статуса на членство в Евросоюзе

"Все, что нужно со стороны ЕС, это политическая воля": Кулеба – о предоставлении Украине статуса на членство в Евросоюзе

Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, которое может состояться уже в июне, не противоречит процессу расширения Европейского Союза на Западные Балканы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, находящийся с визитом в Брюсселе, уверен, что "пути Украины и Евросоюза дополняют друг друга".

Об этом украинский дипломат сказал, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 мая.

"Наши с ними пути к статусу кандидата не противоречат, а дополняют друг друга. Пожалуйста, оценивайте Украину индивидуально, по ее собственным предпочтениям и добродетелям. Мы не просим открыть для нас отдельные двери. История ЕС свидетельствует, что время подачи заявки не определяет дату вступления. Все, что нужно с вашей стороны, это политическая воля. Где есть воля, там есть путь", — сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Варгей отметил, что Еврокомиссия (ЕК) получила от Украины все ответы из опросника по поводу членства в ЕС и готовит выводы.

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