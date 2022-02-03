"Все, что он дал в показаниях, должно расследоваться": адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим

По словам защитника, его подзащитный стал жертвой нарушения прав во время прохождения службы.
Адвокат Артемия Рябчука, застрелившего пятерых военнослужащих Нацгвардии и ранивший еще пятерых на заводе "Южмаш" в Днепре, требует признать его пострадавшим.
Об этом сообщает Сегодня.
Соответствующий иск он подал в суд. Свои требования защитник 20-летнего нацгвардейца аргументирует тем, что права Артемия были нарушены во время прохождения службы в части 3021 Нацгвардии Украины.
"После заседания суда, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве в отношении должностных лиц воинской части. Я подал заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим.
- 406 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"),
- 408 ("Дезертирство"),
- 425 ("Небрежное отношение к военной службе"),
- 426 ("Превышение военной должностной властью или служебными полномочиями").
Должно быть расследовано и одно уголовное производство, и другое", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Днепре срочник воинской части 3021 Нацгвардии Украины из автомата расстрелял 5 сослуживцев и еще 5 ранил. Те, кто раньше служил в этой части, говорят, что в свое время страдали от "дедовщины" и от произвола командования.
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