Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Все, что он дал в показаниях, должно расследоваться": адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Все, что он дал в показаниях, должно расследоваться": адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим

Кадр із відео

По словам защитника, его подзащитный стал жертвой нарушения прав во время прохождения службы.

Адвокат Артемия Рябчука, застрелившего пятерых военнослужащих Нацгвардии и ранивший еще пятерых на заводе "Южмаш" в Днепре, требует признать его пострадавшим.

Об этом сообщает Сегодня.

Соответствующий иск он подал в суд. Свои требования защитник 20-летнего нацгвардейца аргументирует тем, что права Артемия были нарушены во время прохождения службы в части 3021 Нацгвардии Украины.

"После заседания суда, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве в отношении должностных лиц воинской части. Я подал заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим.

  • 406 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"),
  • 408 ("Дезертирство"),
  • 425 ("Небрежное отношение к военной службе"),
  • 426 ("Превышение военной должностной властью или служебными полномочиями").

Должно быть расследовано и одно уголовное производство, и другое", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре срочник воинской части 3021 Нацгвардии Украины из автомата расстрелял 5 сослуживцев и еще 5 ранил. Те, кто раньше служил в этой части, говорят, что в свое время страдали от "дедовщины" и от произвола командования.

Новости по теме:

Следующая публикация