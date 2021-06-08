Все дороги "Большой стройки" благополучно пережили зиму - Кирилл Тимошенко

Во время время "Большого строительства" для контроля качества работ начали массово привлекать независимый технический надзор.

Качество выполнения дорожно-ремонтных или строительных работ стало главным условием реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В результате все дороги, сделанные в прошлом году, благополучно пережили зиму.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью "Фактам".

По его словам, во время "Большой стройки" для контроля качества работ начали массово привлекать независимый технический надзор.

"Помимо тендера на строительство и ремонт дорог, мы разыгрываем отдельный тендер на технадзор. Этим занимаются европейские компании с хорошей репутацией. Например, технадзор за качеством строительства Запорожских мостов ведут австрийцы. Эти компании никак не связаны с постройкой дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта", - рассказал Тимошенко.

Кроме этого, изменилась и сама технология выполнения работ. В то время, как около 90% всех работ в прошлом году составил текущий средний ремонт дорог, качество его выполнения невозможно сравнивать с тем, которое было до "Большой стройки".

"Мы выполняем большие объемы среднего или капитального ремонта. Впрочем, с учетом того, как выглядели эти дороги до того и какими они становятся сейчас, можно сказать, что это практически новое строительство. Ремонтники меняют все нижние слои. Так что, надеюсь, что мы надолго забудем о былых проблемах", - сказал замглавы ОП.

Также, по его словам, в ходе проводимого ремонта дорог сейчас обязательным условием стал и ремонт мостов, находящихся на ремонтируемом участке: "Мы сейчас делаем упор на мосты, которые проходят по трассам. Ими никто не занимался. При ремонте дороги не делаем, как в прошлые годы (просто накатывали асфальт по мосту, и все), а реконструируем мостопереходы и потом кладем на них асфальт".

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что помимо ремонта и строительства дорог, в ходе "Большой стройки" в 2021 году будут также восстановлены или построены 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных больничных отделений.

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