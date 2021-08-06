Все госуслуги переводят в электронную форму: Зеленский ввел режим "paperless"

Все госуслуги переводят в электронную форму: Зеленский ввел режим "paperless"

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Верховная Рада одобрила законопроект 15 июля.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что закон вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с получением электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Напомним:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату, когда все госуслуги будут доступны онлайн.

Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный вебпортал электронных услуг воспользовалось более 570 тысяч граждан Украины.

К 2024 году Минцифры планирует оцифровать 100% услуг.

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