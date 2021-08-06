Все госуслуги переводят в электронную форму: Зеленский ввел режим "paperless"

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Верховная Рада одобрила законопроект 15 июля.
Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в Офисе президента.
Отмечается, что закон вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с получением электронных публичных услуг.
Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.
Электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.
Напомним:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату, когда все госуслуги будут доступны онлайн.
- Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный вебпортал электронных услуг воспользовалось более 570 тысяч граждан Украины.
- К 2024 году Минцифры планирует оцифровать 100% услуг.