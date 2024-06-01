Все готов отдать: оккупант, который остался калекой после боев в Украине, поблагодарил Путина (видео)

Более того, не осознают всю абсурдность и бессодержательность войны даже те, кому удалось выжить. Так, российский солдат, который после участия в боевых действиях остался увечником, поблагодарил Владимира Путина.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Оккупант, оставшийся калекой после боев в Украине, поблагодарил Путина

"Самовар, оставшийся без рук и без ног, благодарит сумасшедший психопат, по вине которого стал калекой. Сюрреализм…", — написал он.

Инвалид, но ведь с Россией в сердце!

"Промытый" россиянин пообещал диктатору, что его не подведут. Он гордится тем, что Путин и Лукашенко "по-братски держат строй".

"Верим, что третий богатырь Новороссия однажды вернется к нам. Мы – русские. С нами Бог. Служу отечеству", – заявил оккупант.

В очередной раз убеждаемся, что российская пропаганда превращает людей в зомби, которые готовы отдавать свои жизни за больные амбиции мразматичного карлика. Впечатляет, но их совершенно не смущает тот факт, что самому Путину наплевать, сколько россиян поляжет в этой бесполезной бойне. Они – только "пушечное мясо".

Напомним, на утро 1 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 508 780 военнослужащих. За последние сутки русское войско потеряло 1130 военных.

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