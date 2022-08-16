Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией — Зеленский

Уже шестой месяц в войне с агрессором Россией украинцы борются за безопасность всей Европы.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинским военным нужно больше оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами. Иначе война не остановится.

Об этом глава государства сказал в интервью The New York Times.

"Все боялись войны... Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. И это все. Это точка. И поэтому мы должны решить, как оставаться сильными. Если никто не хочет с ними воевать, все боятся с ними воевать" — Простите. Тогда мы будем решать, как это сделать, правильно это или нет. Война пойдет дальше, глубже в Европу, поэтому, пожалуйста, отправьте нам оружие, потому что мы вас тоже защищаем", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, у Украины до сих пор нет возможности закрыть и защитить небо. Впрочем, именно это могло бы спасти жизнь многим украинцам.

"С начала полномасштабного вторжения до сих пор все, о чем я просил – закрыть небо. Если бы небо было закрыто, у нас бы не было всех этих смертей. Мы предлагали альтернативу закрытому небу: несколько самолетов... Но даже сегодня, когда идет эта война, у нас нет возможности закрыть и защитить небо", — отметил президент.

Напомним, 15 августа Верховная Рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского. Соответственно военное положение продлено еще на 90 дней – до 21 ноября.

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