"Все, к чему прикасается Россия, превращается в руины": в Ялте в результате потопа в море смыло свалки

Вода в бухте вблизи Ялты из-за загрязненности изменила цвет.

Из-за ливней в Ялте был потоп. В результате в море оказались свалки строительного мусора и бытовых отходов.

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То, как выглядит бухта вблизи Ялты, в соцсети показал экоактивистов, экс-глава Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

"Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях, из-за мощных ливней, свалки просто смыло в море. Этот случай — красноречивая иллюстрация семилетней оккупации Крыма Россией. Безответственность и равнодушие — это именно то, что отличает нынешнее положение полуострова", — сообщил экоактивист.

По его словам, с момента оккупации в Крыму произошла трагедия в Армянске, в результате аварии на заводе "Крымский титан" в атмосферу попали ядовитые испарения, которые оседали на поверхностях и убивали все живое. Выбросами отравились несколько тысяч человек в нескольких регионах.

Он добавил, что сейчас оккупанты беспощадно вырубают и застраивают Форосский парк — заповедную территорию, где растут десятки экзотических и краснокнижных деревьев, а за время оккупации в Крыму пересохло 7 основных рек и два водохранилища.

Также, по его словам, неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Донбассе, где оккупационные администрации перестали выкачивать воду из шахт. В результате подземные воды затапливают все подземные пустоты, разрушая и загрязняя почвы.



"Наблюдая за всем этим, убеждаешься, что все, к чему прикасается Россия, превращается в руины", — резюмировал Егор Фирсов.

Напомним, что количество эвакуированных жителей Ялты с мест подтопления превысило 600 человек, 50 из них — дети. Без газоснабжения в городе остаются 719 абонентов. В то же время горожанам начали восстанавливать подачу воды и электричества.

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