"Все командование, все командиры написали отказ": российские оккупанты не захотели быть "мясом" и идти в наступление

Российские оккупанты все чаще пишут рапорты об увольнении со службы.
Так, на территории Украины подразделение оккупантов отказалось идти в наступление.
Об этом говорится в телефонном разговоре двоих оккупантов, который перехватило ГУР Минобороны.
"Товарищу майору" позвонил один из его подчиненных и поинтересовался, угрожает ли ему увольнение из-за отказа выполнять приказ. Он рассказал, что его подразделению пришел приказ о наступлении, поскольку другой (17-й полк) отказался идти в наступление.
Большинство командиров и солдат подразделения оккупанта, звонившего майору, тоже написали отказы.
"Все командование, наш комбат, командир роты, написали отказы и я вместе с ними. Быть мясом нах** и я не хочу", — говорит оккупант.
Он добавил, что в случае чего повторно напишет рапорт, чтобы уехать.
Напомним, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в трех населенных пунктах Запорожской области.
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