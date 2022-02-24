Все крупные бизнесмены остаются в Украине - Зеленский

Тем временем Верховная Рада готовится принять законы об "экономическом патриотизме".
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 февраля, провел встречу с представителями крупного украинского бизнеса и убедился, что все они во время угрозы российской агрессии остаются в Украине.
Об этом глава государства сообщил во время срочного обращения к украинцам в ночь на 24 февраля.
“Мы договорились – они все в Украине. Наряду со своими коллективами работают на защиту Украины”, — подчеркнул он.
Также глава государства достиг договоренности с народными депутатами из разных политических сил об утверждении Верховной Радой пакета законов об "экономическом патриотизме".
"Спасибо всем, кто помогает Украине", — добавил Зеленский.
Напомним, что Зеленский в своем обращении также сообщил, что после того, как в четверг, 24 февраля, в Украине будет введено чрезвычайное положение, депутаты Верховной Рады поедут в свои избирательные округа для общения с украинцами.
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