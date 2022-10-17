Все крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбили силы противовоздушной обороны

В Киевской области ПВО сбила все ракеты, которые летели бомбить город.

Сегодня, 17 октября, после 13 часов дня Россия атаковала ракетами территорию Украины. Все ракеты, летевшие в Киев, сбили.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Все три крылатых ракеты, летевших на Киев, сбиты. Работает ПВО (сбивает) нацеленные ракеты на другие области Украины", — написал он.

Алексей Арестович добавил, что 14 октября Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины.

"Больше заслуженной награды трудно себе представить", – написал Арестович.

Напомним, что сегодня, 17 октября, оккупнаты атаковали столицу Украины дронами-камикадзэ. Они попали в нежилое здание и в жилой дом. Есть погибшие.

В результате атаки дрона на жилой дом в Киеве погибли молодые супруги, которые ожидали рождения ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Полицейские из Киева. находившиеся на дежурстве открыли огонь из стрелкового оружия по дронам, летевшим над городом. Им удалось сбить один из них.

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