Все крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбили силы противовоздушной обороны

В Киевской области ПВО сбила все ракеты, которые летели бомбить город.
Сегодня, 17 октября, после 13 часов дня Россия атаковала ракетами территорию Украины. Все ракеты, летевшие в Киев, сбили.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Все три крылатых ракеты, летевших на Киев, сбиты. Работает ПВО (сбивает) нацеленные ракеты на другие области Украины", — написал он.
Алексей Арестович добавил, что 14 октября Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины.
"Больше заслуженной награды трудно себе представить", – написал Арестович.
Напомним, что сегодня, 17 октября, оккупнаты атаковали столицу Украины дронами-камикадзэ. Они попали в нежилое здание и в жилой дом. Есть погибшие.
В результате атаки дрона на жилой дом в Киеве погибли молодые супруги, которые ожидали рождения ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.
Полицейские из Киева. находившиеся на дежурстве открыли огонь из стрелкового оружия по дронам, летевшим над городом. Им удалось сбить один из них.
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