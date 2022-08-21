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"Все, кто казацкого рода, своего не отдадут": Зеленский прокомментировал победу Усика

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"Все, кто казацкого рода, своего не отдадут": Зеленский прокомментировал победу Усика

Фото: Associated Press

Победу украинского боксера Владимир Зеленский назвал тяжелой, но очень нужной.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, победившего в реванше бывшего чемпиона Энтони Джошуа и защитившего пояса.

Поздравление опубликовано на официальном профиле Зеленского в Twitter.

"Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!" – написал президент.

Победу украинского боксера Владимир Зеленский назвал тяжелой, но очень нужной.

Напомним, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик посвятил победу в реванше с Энтони Джошуа украинскому народу и ВСУ.

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