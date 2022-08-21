"Все, кто казацкого рода, своего не отдадут": Зеленский прокомментировал победу Усика

Победу украинского боксера Владимир Зеленский назвал тяжелой, но очень нужной.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, победившего в реванше бывшего чемпиона Энтони Джошуа и защитившего пояса.
Поздравление опубликовано на официальном профиле Зеленского в Twitter.
"Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!" – написал президент.
Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА @usykaa !– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 20, 2022
Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!
Победу украинского боксера Владимир Зеленский назвал тяжелой, но очень нужной.
Напомним, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик посвятил победу в реванше с Энтони Джошуа украинскому народу и ВСУ.
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