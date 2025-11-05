ВСУ (иллюстративное фото) / © Associated Press

Ракетно-дроновая атака российской армии по одному из сел на Днепропетровщине, произошедшая вечером 1 ноября, привела к трагическим последствиям среди военнослужащих. Как подтвердили родственники, среди погибших и раненых оказались морские пехотинцы 35-й бригады, собравшиеся для торжественного награждения. Военнослужащий 35-й бригады, который должен присутствовать на церемонии, рассказал о событиях в тот вечер на условиях анонимности.

Об этом сообщает Общественное.

Награждение, приуроченное к годовщине создания батальона, должно было состояться с кострами и факелами в двух локациях.

«Тревога была уже давно… Скорее всего, нас кто-то „слив“ из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как должно было начаться награждение», — рассказал военный.

Сам очевидец и его группа находились примерно в 100 метрах от основной точки с факелами. Через 15 минут по прибытии по этой локации прилетел «Искандер».

«Мы ничего, в сущности, и не услышали — был взрыв, мы попадали. Одному парню, стоявшему у нас, посекло ногу, другому — плечи. Но нам просто повезло, что мы ждали и не стояли там, где должно было быть награждение. Все кто там был — 200. Сколько конкретно, я сказать не могу, но три человека точно», — рассказал очевидец.

Ночью их тела погибших не удалось обнаружить. Военные тоже должны были бежать с этого места, ведь и они погибли бы тоже. Затем в это место прилетели еще «шахеды».

Атака также была нанесена по второй локации возле магазина. Позже медики озвучивали предварительные данные: восемь погибших, сорок раненых и шесть пропавших без вести среди военных. Один из тяжелораненых военных, который просил собратьев вызвать «скорую» в деревню, впоследствии сам скончался в больнице.

«Мы вернулись в село, потому что наш собрат, который был возле магазина, не выходил на связь… Мы хотели забрать тела, но полиция сказала, что все нужно делать через морг. В морге на опознании мы нашего собратья не нашли. Искали его среди раненых в больнице, пока он сам не отзвонился. Его ранило», — рассказал военный.

По его словам, он согласился говорить с журналистами, чтобы обнародовать ситуацию, поскольку считает, что родственники погибших не получают правдивую информацию.

«Я просто ставлю на место жены своих собратьев… У них родные вообще ничего не знают. Им ничего не говорят. Это просто небрежность командования. Потому что тревога уже была. И нужно было, чтобы в районе десяти километров все оттуда уехали. Чтобы там просто никого не оставалось», — резюмировал очевидец.

Напомним, российские войска 1 ноября нанесли удар по украинским военным в глубоком тылу, когда те выстроились на плацу для награждения. Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

В 30-м корпусе морской пехоты ВМС ВСУ подтвердили информацию, что российские войска 1 ноября нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области. Удар пришелся на центр поселка, где не было размещено никаких военных плацов или объектов.

Также член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что построение военных во время действия режима военного положения, приводящие к гибели людей в результате ударов РФ, противоречит приказам высшего военного командования. Ответственные должны быть наказаны.