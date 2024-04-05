Все купили мама и жена: у главы кибербезопасности СБУ журналисты обнаружили квартиры более чем на 25,5 млн грн

Родня начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Журналисты подробно исследовали состояние жены и матери главного киберразведчика Украины.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта "Слідство.Інфо".

Элитная квартира жены Витюка

Сообщается, что уже во время полномасштабного вторжения жена Витюка Юлия стала владелицей квартиры площадью 195 кв. м в доме премиум-класса. Комплекс находится в Печерском районе Киева. Среди его преимуществ указываются свободная планировка, кухни-столовые площадью от 30 кв. м, шумоизоляция апартаментов, роскошные комнаты с панорамными окнами шириной 6 м и фантастическими видами на Ботанический сад и реку Днепр.

Квартиру Юлия Витюк приобрела в декабре 2023 года. Как выяснили журналисты, жилье такого размера с ремонтом в этом жилом комплексе может стоить почти 1,5 млн дол.

Илья Витюк с женой Юлией / Фото: Слідство.Інфо

Элитный ЖК в Печерском районе столицы/Фото: lunstatic.net

Квартиры без ремонта в этом ЖК на сайтах продажи недвижимости стоят примерно 3000 дол. за квадратный метр. Это почти втрое больше средней цены в Киеве.

Цена за квадратный метр в ЖК, где приобрела квартиру жена Ильи Витюка / Фото: Слідство.Інфо

Таким образом, расследователи подсчитали, что жена киберразведчика должна была бы заплатить 585 тыс. дол. за свою квартиру без ремонта – или 21,5 млн грн по курсу на момент покупки. Однако в декларации Витюка указано, что эта квартира была приобретена за 12 млн 800 тыс. грн. То есть указанная в декларации цена почти вдвое меньше рыночной.

Эксперт рассказал в комментарии журналистам, какие последствия может иметь занижение должностными лицами стоимости имущества, не зная, о ком именно идет речь.

"Если стоимость, по которой было приобретено фактически жилье, отличается от указанной в декларации (т.е. лицо недостоверно задекларировало стоимость своих активов), то это может быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности по части второй статьи о недостоверном декларировании", – объяснил юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук.

Он добавил, что в таком случае лицу грозит до двух лет заключения.

Откуда у Витюка или жены деньги на дорогую квартиру

Сообщается, что в распоряжении "Слідство.Інфо" есть декларация Ильи Витюка, которую он опубликовал в марте. Однако в день публикации расследования документ исчез с сайта НАПК.

Так, согласно данным в декларации, в 2021 году годовая зарплата главы киберразведки СБУ составила чуть более 700 тыс. грн. На тот момент Витюк занимал должность руководителя одного из управлений в том же департаменте. Руководителем департамента он стал в ноябре того же года. В то же время заработок жены чиновник в декларации не указал.

Юлия Витюк за шесть суток до полномасштабного российского вторжения зарегистрировала ФЛП. За неполный 2022 год она смогла заработать около 9,5 млн грн. Следующий год стал еще более успешным для новоиспеченного предпринимателя – заработок составил более 13 млн грн. То есть ежемесячная прибыль жены топового работника СБУ составляет более миллиона гривен.

Главный вид деятельности ФЛП Юлии Витюк – сфера права. Однако в открытом доступе нет никакой информации ни о ее клиентах, ни о том, какие услуги предоставляет предприниматель.

ФЛП Юлии Витюк / Фото: Слідство.Інфо

Когда журналисты позвонили Юлии Витюк, чтобы узнать род занятия ее бизнеса, она отказалась обсуждать эту тему.

"Возникает вопрос: а не связаны ли высокие заработки пани Юлии (это более миллиона гривен в месяц) с работой ее мужа? К тому же такие внезапные и большие доходы жены чиновника могут привлечь внимание правоохранителей", — говорится в публикации "Слідство.Інфо".

Как объяснил юридический советник Transparency International Ukraine, это может быть одна из схем неправомерной выгоды, когда само должностное лицо ничего не получает, вместо этого получает его близкое лицо.

"В ходе досудебного расследования могут быть проверены факты: действительно ли это было предпринимательской деятельностью. Если человек оказывает определенные предпринимательские услуги, то у него есть документы — какие услуги предоставил, кому и каким образом произвели оплату. Все это будет видно из сведений налогового учета, банковской информации — доступ к которым могут получать правоохранительные органы в процессе проведения расследования. И это будет их задача: проверить, действительно ли это была предпринимательская деятельность, или это маскировка незаконных доходов", — рассказал Демчук.

Недвижимость в Киеве матери Витюка

В отличие от жены Ильи Витюка его мать Наталья бизнесом не занимается, однако, кроме недвижимости в Тернополе и Броварах, женщина владеет двумя квартирами в жилых комплексах Киева.

Первая – двухкомнатная квартира площадью 85 кв. м – расположена прямо на Днепровской набережной. Из окон дома открывается вид на раскидистые берега Днепра.

Это жилье на левом берегу Киева Наталья Витюк приобрела в 2013 году. В настоящее время стоимость схожей квартиры на рынке достигает 177 тыс. дол. Согласно декларациям чиновника СБУ, именно там он с семьей жил в 2021-2022 годах.

ЖК на левом берегу Днепра в Киеве / Фото: Слідство.Інфо

Еще одно жилье у матери Витюка есть в уютном парковом комплексе почти в центре Киева. Эта квартира не такая просторная, но тоже стоит немало: 50 кв. м в этом ЖК могут обойтись в 100 тыс. дол.

Общая стоимость только киевских квартир Натальи Витюк – почти треть миллиона долларов или же более 4 млн грн, если считать по курсу на момент приобретения.

Журналист позвонил матери чиновника СБУ, чтобы задать вопрос о приобретенной недвижимости. Женщина сообщила, что находится на работе и не может обсуждать этот вопрос.

"Послушайте, я на работе. Я не могу обсуждать такие вещи. Я должна такие вещи по телефону обсуждать? Я работаю врачом, я сейчас осматриваю пациента и обсуждать с вами сейчас ничего не буду", – сказала Наталья Витюк.

Сообщается, что на следующие телефонные звонки она не ответила.

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В СБУ прокомментировали благосостояние семьи Витюка

Журналисты сообщили, что сам Илья Витюк не вышел на связь с редакцией, поэтому они направили официальный запрос в СБУ с перечнем подробных вопросов по поводу имущественного состояния чиновника. Вот что там ответили:

"Жена И. Витюка является частным предпринимателем, чьи доходы и накопления позволили приобрести соответствующий объект недвижимости. В то же время его мать – известный специалист в области медицины, которая занимала должности как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Эти доходы и собственные сбережения позволили ей инвестировать в собственную недвижимость".

В то же время в СБУ проигнорировали вопросы журналиста о том, каким именно бизнесом занимается жена Витюка, как ей удалось приобрести квартиру в ЖК премиум-класса по цене почти вдвое меньше рыночной. Также не было ответа на вопрос о стоимости квартир матери главного киберразведчика.

"В итоге, только жена и мать Витюка владеют недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Благосостояние семьи росло вместе с карьерой Ильи Витюка. После получения более высокой должности жена начала зарабатывать значительные средства и обзавелась элитной недвижимостью. Открытым остается вопрос: недавно присвоенное звание бригадного генерала СБУ тоже скажется на благосостоянии семьи Витюк?" – резюмировали журналисты.

Напомним, антикоррупционные органы разоблачили группу, завладевшую 95 млн грн на закупке трансформаторов для "Укрзализныци". К этой истории может быть причастен чиновник СБУ, экс-советник Офиса президента Артем Шило. А компания, которая якобы должна поставлять оборудование, на самом деле "водит дружбу" с Россией.

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